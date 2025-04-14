CHP'den 19 Mart sonrası ekonomik kriz tepkisi: '46 milyar dolar buhar oldu'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:56

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinden 19 Mart sonrası kaybolan 46 milyar dolar ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Kış, "Saray iktidarı, 3 haftada halkın alın teriyle biriken kaynakları siyasi çıkarlar uğruna yok etti. Bu paranın hiçbir kuruşu vatandaşa kullanılmadı. Hatalarınızın bedelini emekçiler, çiftçiler ve işçiler ödüyor" dedi.

'46 MİLYAR DOLARLA HALKIN HAYATINI DEĞİŞTİREBİLİRDİNİZ'

Gülcan Kış, kaybedilen 46 milyar doların büyüklüğünü halkın daha iyi anlayabilmesi için şu örnekleri verdi:

"46 milyar dolar, güncel kurla yaklaşık 1 trilyon 250 milyar lira eder. Bu parayla tüm çalışanlara 6 ay boyunca asgari ücret ödenebilirdi. Ancak halkı düşünmek yerine siyasi çıkarlar için bu parayı buharlaştırdınız."

"Bu parayla çiftçilerimize, balıkçılarımıza ve nakliyecilerimize bir yıl boyunca mazotu ücretsiz verebilirdiniz. Ama halkın refahını değil, siyasi krizlerinizi çözmeyi tercih ettiniz."

"46 milyar dolarla tüm okullarda bir yıl boyunca çocuklarımıza ücretsiz öğün verebilirdiniz. Ancak siz halkın çocuklarını değil, kendi koltuğunuzu düşündünüz."

"Bu parayla 500 tam donanımlı devlet hastanesi yapılabilirdi. Ama halk sağlığını göz ardı edip, bu parayı siyasi çıkarlarınıza harcadınız."

Gülcan Kış, yaşanan ekonomik krizin sebeplerine değinerek, "19 Mart sonrası yaşanan dalgalanmayı kontrol etmek ve koltuklarınızı korumak uğruna halkın geleceğini çaldınız. Bu para, siyasi krizlerinizi bastırmak için harcandı. Ancak bu kötü yönetimin bedelini halk değil, siz ödeyeceksiniz" dedi.

'VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA'

Gülcan Kış, yurttaşın bankalara olan borçlarının her geçen gün arttığını vurguladı:

"Vatandaşın bankalara olan toplam borcu 4,3 trilyon lirayı geçti. Bu her hanenin omzuna devasa bir borç yükü yükledi. İnsanlar borçlarını kapatmak için daha fazla borç almak zorunda kalıyor, bankalar da alacaklarını tahsil etmek için takipteki borçlu sayısını artırdı."

"Bugün 4 milyon vatandaş kredi borcunu ödeyemediği için takipte. Yıllardır borçlarını ödeyemeyen insanlar, bankaların ve finans kuruluşlarının insafına terk edilmiş durumda."

"Sadece bu yılın ilk dört ayında icra dairelerine 2,9 milyon yeni dosya geldi. Bu tablo, ekonomik çöküşün halk üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor."

'KARŞILIKSIZ ÇEK VE SENETLER PATLADI'

Ekonomideki durgunluğun piyasalarda ödenemeyen çek ve senetlere yansıdığını belirten Gülcan Kış, "Karşılıksız çeklerin sayısı geçen yıla göre yüzde 20, protesto edilen senetlerin tutarı ise yüzde 224 arttı. Bu, piyasada güvenin tamamen kaybolduğunu gösteriyor. Halk borç içinde kıvranırken, sarayın ışıkları hala yanıyor" dedi.

'CHP BU ENKAZA SON VERECEK'

Gülcan Kış, CHP'nin ekonomi politikalarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz halkın sırtındaki borç yükünü hafifletecek, üretimi artıracak ve gelir adaletini sağlayacak bir ekonomi inşa edeceğiz. Halkın alın teriyle biriken kaynakları, sarayın siyasi çıkarları için harcamayacağız. Bu adaletsiz düzeni değiştirecek olan CHP'dir. İlk seçimde bu enkazı kaldıracağız."