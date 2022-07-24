Yurttaş: '70 bin TL’ye kadar araba arıyorum, bulamıyorum'

24 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

İkinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor. Yurttaşın fiyatlardan yakındığı dönemde oto galericiler, sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının ikinci el araç fiyatlarını etkilediğini söyledi.



“1992 MODEL ŞAHİN’E 90 BİN TL İSTİYORLAR”

Kendisinin de al-satçı olduğunu belirten Mehmet Çakmak, “Pazarda benim istediğim araba yok. Ben 45-50 bin TL’lik araba arıyorum. Bir tane 1992 model Şahin sordum, ona da ‘orijinal’ deyip 90 bin TL istiyorlar” şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ KİMSE YOK"



70 bin TL’lik bir araba bulamadığını vurgulayan İsmet Gündoğdu ise şunları söyledi:

“60-70 bin TL’ye araba arıyorum. Benim sorduğum arabalara 150 bin TL’den aşağıya fiyat vermediler. Pazarda da hareketlilik yok. Eskiden bu pazar yollara kadar dolardı. Şimdi kimse yok.”

“Oto pazarının cumartesi değil pazar günü olması lazım”

İnsanların pazara daha çok ilgi göstermesi için oto pazarı gününün, cumartesiden pazara çekilmesi gerektiğini ifade eden Nihat Şentaş ise, “Çarşamba’dan Samsun Oto Pazarı’na 2005 model arabamı satma için getirdim. 194 bin TL fiyat yazım. 2-3 kişi fiyat sordu. Satabileceğimi düşünmüyorum. Pazarda yeterli alıcı yok. Bunda pazarın cumartesiye denk gelmesi de etkili olabilir. Pazar günü olsa daha kalabalık olabilirdi. İlçemden buraya kadar geldiğime değmedi. Birazdan da geri döneceğim” dedi.