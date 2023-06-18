Yurttaş borca battı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Ağır ekonomik kriz altındaki Türkiye’de, seçimler sonrası yeni yön arayışları devam ederken her açıklanan veri hem emekçilerin hem girişimcilerin hem de devletin borçla boğuştuğunu gösteriyor.