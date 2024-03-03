Yurttaş nasıl konut alacak? İşte Şimşek'in formülü...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme, işsizlik oranı, enflasyon ve bütçe açığında hedefleri 2024, 2025 ve 2026 tutturacaklarını söyledi. Şimşek, "Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz" dedi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:46
Yurttaş nasıl konut alacak? İşte Şimşek'in formülü...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması programında ekonomik hedeflerden bahsetti.

Şimşek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı.

Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları geçmişte çözdük, Türkiye'yi hızlı bir şekilde kalkındırdık. Altyapısını iyileştirdik, eğitimine yatırım yaptık, sağlığına yatırım yaptık, ekonomimizi büyüttük. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı."

Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor." ifadelerini kullandı.

'ZORLU BİR DÖNEMDEYiZ AMA BAŞARACAĞIZ'

Bakan Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin." diye konuştu.


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