Yurttaş ucuz ürüne bakıyor

16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00

Metro Türkiye’nin, KONDA işbirliğiyle 31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Yeme İçme Araştırması”nın sonuçlarına göre, tüketicilerin 10 kişiden 8’i gıdayı gezerek, görerek ve seçerek almak istiyor.

Her dört kişiden biri alışveriş yaparken ürünün yerli olmasına dikkat ediyor, her iki kişiden biri ise sepetinde yöresel ürün tercih ediyor.

Pandemiyle birlikte her ne kadar internet üzerinden alışveriş yapma oranı artsa da hâlâ 10 kişiden 8’inin gıdayı gezerek, görerek, seçerek alma arzusunda olduğu görülüyor. “İnternetten gıda alışverişi yapmıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 82 olurken müşteriler en çok meyve-sebze, balık, etini seçerek ve görerek alma eğiliminde. Her 10 kişiden 8’i evde ihtiyaç fazlası bulunan ve pişmemiş gıda ürünlerini bozulmadan değerlendirmenin, 9’u ise artan yemekleri değerlendirmenin bir yolunu buluyor. Ev hanımı ve emekli kesimin yaklaşık yüzde 65’ten fazlası kendi değerlendirip tüketirken yüzde 16’sı yakın çevresiyle, yüzde 8’i ise ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor.

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, “Müşteriler en çok da taze meyve-sebze, balık ve eti görerek seçmeyi seviyor. Eğer tüketici mağazada gıdayı görerek seçmek istiyorsa o zaman yine mağaza içinde tüketici deneyimini geliştirmek, iyileştirmek gerekiyor. Mağaza içerisinde hızlı ve temassız alışveriş imkânı sunan Metro Fast’i 100 milyon TL yatırım ile tüm mağazalarımıza yaydık” dedi.