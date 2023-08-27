Yurttaşlar dikkat! Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinde son gün 31 Ağustos. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.
2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk
taksiti için son gün 31 Ağustos.
Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar
kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı
sonuna kadar yapılabilecek.
DEPREMLERDEN ETKİLENENLER VERGİDEN MUAF OLACAK
Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller
için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.
Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten
çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de
yaptıramayacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri
ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.
YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 AĞUSTOS
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de
son tarih 31 Ağustos.
Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik
yatıranlar kapsamda olacak.
Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.
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