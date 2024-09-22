Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak

Netflix fiyatlarının artışının ardından milyonlarca kullanıcısı olan YouTube Premium da fiyatlarına zam yaptı.

Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:52

YouTube, Premium abonelik fiyatlarını 10'dan fazla ülkede artırarak kullanıcıların tepkisini topladı.

Avrupa ve Asya'daki bazı bölgelerde, fiyatlar yüzde 60'a varan oranlarla bugünden itibaren zamlandı. Özellikle daha önce de fiyat artışları yaşamış olan aboneler tepki gösterdi.

YÜZDE 60 ZAM GELDİ

Yükselen fiyatlar, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, İrlanda, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde gözlemlendi. Kullanıcılar, bireysel aboneliklere yüzde 60'a varan ciddi oranda zam yapılmasını eleştirdi.

Google, bu zamların içerik üreticilerine destek olmak ve hizmet kalitesini artırmak için gerekli olduğunu savunsa da, Premium’un bazı pazarlarda rakip platformlardan çok daha pahalı hale gelmesi kullanıcıları rahatsız etti.

TÜRKİYE'DE DE ZAM YOLDA

Türkiye'de ise Premium fiyatlarına henüz bir artış yapılmadı. Bireysel paket 57,99 TL, aile paketi ise 115,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor. Ancak, yapılan bu zamların Türkiye’yi de etkileyebileceği belirtiliyor.


Etiketler: #youtube #YouTube abonelik #YouTube Premium #zam

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