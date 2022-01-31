Zam geldi, ıspanak fiyatları ikiye katlandı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:48

Son haftalarda ülke çapında yaşanan olumsuz hava koşulları, birçok ürünün fiyatını etkiledi. Tarlada normal şartlarda da işçiliği zor olan ıspanak da bu durumdan nasibini aldı. İşçilerin karlı tarlalarda çalışmak için daha yüksek ücret talep etmesi ve ıspanağı yıkamak için kullanılan suların donması, Eskişehir’deki üreticileri ürünü dışarıdan almaya itti.

Dışarıdan gelen ürünler de yollardaki buzlanma sorunundan dolayı geç gelince az bulunan ıspanağın kilosu 15 TL’yi gördü.

“ISPANAK İŞÇİLİĞİ ZOR VE PAHALI”

Eskişehir’in Fevzi Çakmak Mahallesinde üretim yapan Yılmaz Kızılay, ıspanağın işçiliğinin zor ve pahalı olduğunu söyledi. Üründe yaşanan bu fiyat artışında kar yağışının büyük etkisi olduğunu belirten Kızılay, “Kar yağışları nedeniyle işçiler çalışmak istemiyor. Çalışanların da ücreti yüksek. Şu anda tarlada ürünlerin üzerinde 10 santimetreye yakın kar var ve bu da şartları zorlaştırıyor. Hem işçiliği zor, hem yıkamada kullanılan sular donuk, hem de ürün üzerinde kar olduğu için ıspanak şu anda pahalıya geliyor” dedi.

“NAKLİYENİN BURAYA GELİŞİ 12 BİN TL”

Kar yağışlarından önce kilogram fiyatı 8 TL civarında olan ıspanağın şu anda neredeyse iki katına çıktığını aktaran üretici Kızılay, fiyatların birkaç haftaya rayına oturmasını beklediklerini kaydetti. Eskişehir dışından alınan ürünlerin de pahalıya geldiğini ifade eden Kızılay, “Kar yağdıktan sonra böyle yükseldi. Kar yağmadan önce en güzelinin kilosu 8, en kötüsününki 3 TL civarıydı. Dışarıdan gelenlerde de şu anda nakliye sıkıntısı var. Nakliyenin buraya gelişi boş araba 12 bin TL. Bu da ürüne yansıyor. Mazot fiyatları, yolların kötü olması da etkiliyor. Bir, iki haftaya kadar fiyatlar rayına oturur. Bu kar kalktıktan sonra emin olun yine en iyi ıspanak 8, en kötüsü 3 TL şeklinde olur” diye konuştu.



