Zam söylentisi kuyruk oluşturdu!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 22:51

Güncelleme: 25.01.2025 - 22:51

Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası, piyasaya göre oldukça uygun fiyatlarla sunduğu et ürünleriyle yurttaşlar tarafından tercih ediliyor. Et ve süt ürünlerine zam yapılacağı söylentisinin ardından bazı yurttaşlar bu söylentiyi duyup bazıları ise rutin alışverişlerini yapmak için kuruma geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren önünde uzun kuyrukların oluştuğu kurumda özellikle dana kuşbaşı, dana kıyma gibi et ürünlerini daha uygun fiyata almak isteyenler, saatlerce sıra bekliyor.

"BEKLEME SÜRESİ 2 SAATİ BULUYOR"

Bu günü buraya ayırdıklarını belirten bazı vatandaşlar, “Enflasyona göre zamlar oluyor. İhtiyacımız kadar olanı alıyoruz. Kasaplara göre daha uygun fiyatlı. Kuyruk var ama olsun. Bekleme süresi bir iki saati buluyor. Kıymanın fiyatı burada 300 TL” şeklinde ifadelere yer verdiler.

"ZAMLARIN ARKASI ÖNÜ BİTMEZ"

Stok yapmaya geldiğini belirten Ahmet Özcelep ise, “Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce. Bu zamların arkası önü bitmez. En fazla ne kadar et verilirse o kadar alacağım. Geleli bir saat oldu. Sıranın sonlarındayım. Herhalde bugünü burada tamamlarım” dedi.