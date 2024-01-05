Süryani şarabına dev zam

Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:30

Güncelleme: 05.01.2024 - 12:31

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya da zam geldi. Bu zamdan şarap da nasibini aldı.

Bir Süryani şarabı türüne zam geldiğini açıklayan Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yüzde 30 artışa gidildiğini söyledi.

Dündar zammı sosyal medyadan şöyle paylaştı:

"Mardin Süryani şaraplarına zam geldi yeni yıla birlikte zam yağmuru devam ediyor."