Zamlar yurttaşı ikinci ele yöneltti

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Kur artışıyla sıfır cep telefonlarının fiyatları en az üçe katlandı. Servet değerinde olan akıllı telefonlara ulaşmak artık hayal. Türkiye’de Ocak-Mart 2022 döneminde akıllı cep telefonu satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 1 milyon 992 bin adede geriledi. Yurttaş artık elindeki telefonu tamir ederek kullanım süresini de uzattı. Ortalama 1.7 yılda cep telefonu değişimi yapılan Türkiye’de şimdi bu süre 3 yılı aştı.

6 MİLYONU AŞACAK

Geçen yıl 5 milyon adet ikinci el telefon satılırken bu yılki ikinci elde satış adedinin 6 milyonu aşması bekleniyor. 2021’de orta segment sıfır bir telefon, ortalama 3 bin TL bandında seyrederken bu yıl aynı klasmandaki bir cihaz en az 6 bin 500 TL’ye satılıyor. Şu anda ikinci el ve yenilenmiş cep telefonlarında ortalama fiyat 4 bin 500 civarında. Şu anda üst segment akıllı telefonların Türkiye’deki sıfır fiyatları 30 bin TL’yi aşıyor.

En popüler yenilenmiş cihazlar ise iPhone XR, iPhone 11, iPhone 8 ve Samsung Galaxy S serisi.

Gelecek 3-4 yılda Türkiye’de aylık 250 bin adet cihaz yenilenmesi bekleniyor. Yenilenmiş akıllı telefonlar yüzde 1 KDV ve 1 yıl garanti kapsamında satılıyor.

Yerli mobil ürün markası General Mobile, kurduğu “Yenileme Merkezi”ne gelen ürünlerin, tamir, iyileştirme ve güncellenmesinin ardından 12 ay garanti ile tüketicilere satışına başladı. Yenileme merkezi ile son yıllarda teknolojik ürünlerdeki fiyat artışından etkilenen tüketicilere daha uygun fiyata garantili ürün sahibi olma olanağı sunulacağı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Satış Sonrası Hizmetler ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arslan Yılmaz, “Kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması imkânlarını da bulabileceğiz” dedi.

Tüketicilerin eski telefonunu satarken de yenilenmiş bir telefon alırken de Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir yenileme merkezini tercih etmesi en önemli ve güvenilir seçeneklerin başında geliyor. Tüketici sıfır telefon alırken hangi haklara sahipse yenilenmiş telefon aldığında da aynı haklara sahip oluyor. Bu da tüketiciyi güvence altına alan önemli bir husus.

YENİLEME PAZARI DAHA DA BÜYÜYECEK

Mobilfon Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu da “Sıfır telefon satışları azalırken yenilenmiş telefonlara olan talebin arttığını anlatarak “Küresel emtia fiyatlarının yükselişi, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, çip krizi, bireysel gelirlerde görülen düşüş üretici ve tüketicileri alternatif arayışlara yöneltiyor. Enflasyondaki artış, satın alma gücündeki düşüş ve yükselen yeni akıllı telefon fiyatları tüketicinin gözünü yenilenmiş telefonu pazarına çevirmesini sağladı. Yenileme, kullanılan ürünlerin ekonomik ömürlerini artırarak israfı engelliyor. Yakın gelecekte yenileme anlayışının dünya çapında daha da yaygınlaşacağını ve yenileme sektöründen çok daha fazla bahsedeceğimizi kolaylıkla öngörebiliriz” diye konuştu.

BİTCİ TEKNOLOJİ HOLDİNGLEŞTİ

Blockchain teknolojilerini araştırma ve geliştirme amacıyla 2018 yılında Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji AŞ, Bitci Holding AŞ adıyla holdingleşti.

Bitci böylece yeni kurulan Bitci NFT, Bitci Gaming ve Bitci Borsa şirketlerini tek çatı altında birleştirmiş oldu. Bitci Holding, önümüzdeki dönemde kayıtlı sermayesini 800 milyon TL’ye yükseltecek.

EN ÇOK WHATSAPP KULLANIYORUZ

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’na göre 2022’de hanelerin internete erişim oranı yüzde 92’den yüzde 94’e yükseldi. Bireylerin internet kullanım oranı ise yüzde 82.6’dan yüzde 85’e çıktı. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82 ile WhatsApp, yüzde 67.2 ile YouTube ve yüzde 57.6 ile Instagram olarak sıralandı. Twitter kullananların oranı yüzde 20.2, TikTok kullananların oranı ise yüzde 13.3’te kaldı. TikTok kullanım oranı erkeklerde yüzde 16.8, kadınlarda ise yüzde 9.9 oldu. Bireylerin yüzde 50.4’ü son 3 ayda Facebook kullanırken Facebook kullanım oranı erkeklerde yüzde 61.5, kadınlarda ise yüzde 39.4 oldu

LG’DEN, AYAKKABI BAKIM KUTUSU

LG Electronics (LG), Berlin’deki Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA) 2022’de teknoloji destekli giysi bakım ürünleri LG Styler ShoeCase ve ShoeCare’i tanıttı. LG Styler ShoeCare çözümü, 10 farklı opsiyonuyla deri, süet ve spor ayakkabı dahil olmak üzere çeşitli ayakkabı türlerinin bakımını yapıyor ve 37 dakikada (standart opsiyon), dört çift ayakkabıyı yenileyebiliyor.

ASUS DİZÜSTÜNÜ KATLANABİLİR YAPTI

Katlanabilir ekranlar akıllı telefon pazarında artık kendisine sağlam bir yer edinirken dizüstü tarafında ise ilk adımlarını atıyor. IFA 2022 fuarında Asus, katlanabilir dizüstü bilgisayarı 17.3 inçlik Zenbook 17 Fold OLED’i tanıttı. Cihaz 1.5 kg ağırlığında iken klavye ile birlikte 1.8 kg oluyor. Asus yeni cihazı yıl sonunda piyasaya sunacak.

LENOVO’DAN YENİ GİYİLEBİLİR EKRAN

Lenovo da IFA 2022 fuarında yeni teknolojilerini kullanıcıların beğenisine sundu. Lenovo, bilgisayar ve telefonlar için ikinci ekran olarak kullanılabilecek Lenovo Glasses T1 tanıtıldı. Cihazda sağ ve sol göz için iki ayrı ekran olduğunu belirten şirket, ekranların 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu duyurdu. Model, 2023 yılında dünya genelinde kullanıcılara sunulacak.