ZARA'rın neresinden dönülürse... İşçilerin gözaltına alındığı firmanın dikkat çeken 'ortaklığı'

Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:26

Güncelleme: 11.12.2023 - 14:45

İspanya merkezli ZARA markası, yeni reklamlarında kullandığı görseller nedeniyle tepkilerin odağına yerleşmişti.

ZARA'nın tanıtım fotoğraflarında manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması büyük bir öfke dalgasını tetikledi.

Kampanyada ayrıca kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer alıyor. Ancak Zara, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Firmadan yapılan açıklamada 'Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz.' denildi.

YARALILAR VAR

ZARA'yla işbirliği yapan Özak Tekstil işçileri bugün direnişlerinin 15’inci gününde bir kez daha gözaltına alındı. Özak Tekstil’in Şanlıurfa’da faaliyet gösteren fabrikasında direnen işçiler sabah saatlerinde jandarma ile karşı karşıya geldi.

Fabrika önüne gitmek isteyen işçilere TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi.

Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) yöneticileri de olmak üzere 60’ın üzerinde kişi gözaltına alındı. İşçiler, yapılan müdahalelerde yaralananlar olduğunu belirtildi.