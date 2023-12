Yeni kampanyası tartışma yaratmıştı: Zara'dan açıklama geldi

İspanyol moda markası Zara son kampanyası nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Marka yeni koleksiyonu için yaptığı Zara Atelier adlı kampanyanın fotoğraflarını bu hafta sosyal medyada ve internet sitesinde yayımlandı.

Ancak fotoğraflarda yer alan tartışmalı imgeler İsrail-Hamas savaşı iki ayı aşkın bir süredir devam ederken Filistin göndermesi olarak yorumlandı.

Zara, The Jacket başlıklı kampanyasının ana odağının, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan konsantre bir tasarım çalışması olduğunu söyledi.

Ancak tanıtım fotoğraflarında manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması büyük bir öfke dalgasını tetikledi.

Kampanyada ayrıca kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer alıyor. Ancak Zara, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

I am beyond disgusted. Using genocide of the people in Palestine for your campaign? I will never, ever, buy anything from Zara, ever again. This is absolutely cruel, heartless and evil. Mocking more than 20 thousand deaths of Palestinian people for a freaking campaign?? Udah gila… pic.twitter.com/cefmJE0oLs