Yeni kampanyası tartışma yaratmıştı: Zara'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:08

İspanyol moda markası Zara son kampanyası nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Marka yeni koleksiyonu için yaptığı Zara Atelier adlı kampanyanın fotoğraflarını bu hafta sosyal medyada ve internet sitesinde yayımlandı.

Ancak fotoğraflarda yer alan tartışmalı imgeler İsrail-Hamas savaşı iki ayı aşkın bir süredir devam ederken Filistin göndermesi olarak yorumlandı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

Zara, The Jacket başlıklı kampanyasının ana odağının, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan konsantre bir tasarım çalışması olduğunu söyledi.

Ancak tanıtım fotoğraflarında manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması büyük bir öfke dalgasını tetikledi.

Kampanyada ayrıca kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer alıyor. Ancak Zara, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

I am beyond disgusted. Using genocide of the people in Palestine for your campaign? I will never, ever, buy anything from Zara, ever again. This is absolutely cruel, heartless and evil. Mocking more than 20 thousand deaths of Palestinian people for a freaking campaign?? Udah gila… pic.twitter.com/cefmJE0oLs — Alexander Thian (@aMrazing) December 10, 2023

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı fotoğrafları kışkırtıcı olarak yorumladı. Kullanıcılar paylaşımlarında, hassas siyasi konuların pazarlama amacıyla kullanılmasına yönelik bariz bir girişim olarak algıladıkları bu durum karşısında şok olduklarını, dehşete düştüklerini ve öfkelendiklerini ifade etti.

ZARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin sosyal medyada giderek büyümesinin ardından Zara'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz. Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir markadır. Çeşitlilik temel değerlerimizden biri olduğundan, Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."