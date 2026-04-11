ZMO’nun yeni başkanı Kapıkıran’dan Bakanlığa çağrı: 'Ülkenin geleceği için politikalara katılımımız zorunluluk'

11.04.2026 11:00:00
Elif Özge Yalçın
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın (ZMO) yeni başkanı Murat Kapıkıran, Tarım Bakanlığı ile sağlıklı bir iletişim kanalı olmadığını belirterek “Katılımcılık ülke tarımının geleceği açısından bir strateji olmaktan çok zorunlu bir görevdir” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası’nın yeni başkanı Murat Kapıkıran, tarımda kendi kendine yetebilmenin yeni dönemin en önemli paradigması olduğunu belirterek “Ekokırıma; toprak, su ve tohumun ticarileştirilmesine karşı baskı gücü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası 50. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı. Başkanlık görevine başlayan Kapıkıran, tarımdaki sorunları ve önerilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Tarımda çok katmanlı yapısal sorunlar karşısında söz sahibi olmadığımız bir süreç yönetimi ile karşı karşıyayız, bu değişmek zorunda” diyen Kapıkıran, odanın politika yapımı, uygulanması ve geri bildirimlerin değerlendirilmesinde kritik bir aktör olduğunu vurgularken “Ama ne yazık ki katılımcılığı önceleyen bir kurumsal iletişim mekanizması mevcut değil. Bakanlık ile odamız arasında üretken etkileşim mekanizması, ülke tarımının geleceği açısından zorunlu bir görevdir” dedi.

"ÜRETİM PLANLAMASI HIZLA TAMAMLANMALI"

Tarımda kendi kendine yetebilmenin en önemli paradigma haline geldiğine dikkat çeken Kapıkıran, kamu yararı sıralamasında gıda, yem, hammadde ve su güvencesinin temel öncelik olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Üretim planlaması hızla tamamlanmalı. Destek modelleri geliştirilmeli. Kadın emeğine güvence, tarımsal üretimin kârlı ve cazip bir alan haline gelmesi hızla sağlanmalı. Kooperatif modeli genişlemeli. Ziraat mühendislerine yönelik ise kamuda yeni istihdam modelleri geliştirilmeli.”

