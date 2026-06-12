Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Tarih belli oldu

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartlarda değişikliğe gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle genel şartlarda yer alan bazı tanımlar güncellendi. Bu kapsamda “sigortalı” tanımı yeniden düzenlenirken, daha önce kullanılan “araçta zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olan işletenler” ifadesi yerine, “araçta Karayolları Trafik Kanunu’na göre işleten sayılan kişi” tanımı getirildi.

KALICI VERİ SAKLAYICISI SİSTEMİ GELİYOR

Tebliğe eklenen "kalıcı veri saklayıcısı" tanımına göre, sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendilerine iletilen bilgilerin saklanabileceği bir sistem oluşturulacak.

Bu sistem; kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulama, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden işleyecek.

DEĞER KAYBI İÇİN AYRI BAŞVURU ŞARTI KALDIRILDI

Teminatlar bölümünde yapılan değişiklikle birlikte sigorta teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını birlikte kapsayacak.

Buna göre araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadan değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak.

Sigorta şirketi, hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla, nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hak sahibine bildirecek.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS OLACAK

Yeni düzenlemeyle hasar gören araçlarda parça değişimine ilişkin kurallar da netleştirildi.

Buna göre, hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse parça orijinaliyle değiştirilecek. Orijinal parça temin edilemediği durumlarda ise hak sahibinin onayı alınmak şartıyla yeniden kullanılabilir ya da eşdeğer parça kullanılabilecek.

Hak sahibinin onayının alındığını veya orijinal parçanın temin edilemediğini ispat etme yükümlülüğü sigorta şirketine ait olacak.

Ayrıca yapılan işlem sonucunda araçta bir değer artışı oluşsa bile bu fark tazminat tutarından düşülemeyecek.

PERT ARAÇLARDA TAZMİNAT ŞARTI DEĞİŞTİ

Tebliğde, ağır hasarlı veya pert araçlara ilişkin uygulamalarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre, zarar gören aracın ağır hasarlı olduğunun eksper raporuyla tespit edilmesi halinde, aracın trafikten çekildiğine ilişkin tescil belgesi sigorta şirketine sunulmadan tazminat ödemesi yapılmayacak.

DÜZENLEME 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu trafik sigortasında hasar ödemeleri, değer kaybı süreçleri, yedek parça uygulamaları ve pert araç işlemlerine ilişkin kurallar daha net hale getirilecek.