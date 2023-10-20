2 Türk takımının da yer aldığı PUBG Avrupa turnuvasının tarihi açıklandı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:20

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:20

KRAFTON Inc.'in ev sahipliği yaptığı çevrimiçi bir PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvası olan PUBG EMEA Championship Büyük Finalleri: Fall (PEC: Fall), 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve üç gün sürecek. EMEA bölgesinin en iyi 16 takımı, şampiyonluk ve 100 bin dolarlık ödül havuzundan pay almak için kıyasıya rekabet edecek. Turnuva, takımların PUBG Global Championship (PGC) Puanları kazanmaları ve Kasım ayında düzenlenecek PUBG: BATTLEGROUNDS espor ekosisteminin en prestijli turnuvası PGC 2023'te yer almaları için son şans.

Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek PGC 2023'e EMEA bölgesinden yedi takım katılıyor olacak. Twisted Minds, iki PUBG Global Series (PGS) etkinliğindeki performansıyla şimdiden turnuvadaki yerini garantiledi. PEC: Fall’un galibi ve en üst sırada yer alacak beş takım da PGC 2023 şampiyonu olabilmek için mücadeleye katılacak.

İKİ TÜRK TAKIMI FİNALLERDE

Play-off'larda 24 takım yer aldı ve aralarından 16’sı Büyük Finallere katılmaya hak kazandı. Bunların arasında Türk takımları FUT Esports ve FaZe Clan'da bulunuyor. Oyunseverler maçları resmi PUBG: BATTLEGROUNDS Twitch ve PUBG Esports YouTube kanallarından canlı olarak izleyebilirler.

Maçlar aynı zamanda resmi PUBG: Battlegrounds TR YouTube ve Twitch kanallarından Türkçe olarak da izlenebilecek. Turnuvayı sunacak isimler arasında Mustafa "Fanius" Gültekin, Timur "Timurleng" Günay, Arda "Tropik" Bayram, Özgür "root" Alagül, Utku "Utimik" Taşyürek, Buğrahan "Enkaz" Şevke ve Oğuzhan "Canalem" Can yer almakta.

Maçlar 20 - 22 Ekim tarihlerinde 19.00'da oynanacak.