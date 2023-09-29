2023 PUBG MOBILE dünya şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:42

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:42

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nı (PMGC) başlatmaya hazırlanıyor. PMGC’de 50 takım, 2 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında 3 milyon dolarlık ödül havuzundan paylarını almak ve PUBG MOBILE Dünya Şampiyonu olmak için çarpışacak.

Turnuva, 2 – 26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek PMGC Lig Aşaması ve 8 – 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyük Finaller olmak üzere iki bölümden oluşacak.

PMPL (PUBG MOBILE Pro League) ve PMSL’de (PUBG MOBILE Super League) başarılı olan ve özel davetli takımların mücadele edeceği 2023 PMGC Lig Aşaması, 2 – 26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. 48 farklı takımın 2023 PMGC Finalleri’nde yer almak için savaşacağı PMGC Lig Aşaması’nda her gün 6 maç gerçekleştirilecek.

2023 PMGC Ligi, 2– 26 Kasım tarihleri arasında Kasım ayına kadar çeşitli aşamalarda gerçekleşecek. Katılımcı takımlar, çeşitli PUBG MOBILE Pro League (PMPL) ve PUBG MOBILE Super League (PMSL) bölgelerinden elemelerden ve özel davetlerden oluşacak.

BÜYÜK FİNAL İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu takımlar arasından yalnızca en iyiler Büyük Finalde yer alma fırsatı yakalayacakken sadece bir takım “PUBG MOBILE Dünya Şampiyonu” unvanını elde edebilecek. 2023 PMGC Lig Aşaması'ndan gelen 14 ve 2 de davetli takımın dünyanın en iyisi olduklarını kanıtlamak için çarpışacağı final etkinliği ise 8 – 10 aralık tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenecek.

SON ŞAMPIYON BİR TÜRK TAKIMI

PUBG MOBILE dünyasının en büyük turnuvası olan PMGC’de geçen yıl dünya şampiyonu ilk kez bir Türk takımı olan S2G Esports olmuştu. Yılın başında toplamda 10 milyon TL’ye yakın ödül toplayan S2G Esports, Türkiye espor tarihinin global arenadaki en büyük başarısına imza atmıştı.