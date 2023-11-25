Üniversiteler arası Dünya Valorant şampiyonası İstanbul'da düzenlendi: Şampiyon belli oldu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 15:00

34 ülkeden 20 bini aşkın öğrencinin katıldığı Red Bull Campus Clutch Dünya Finali, İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlendi. Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvasının Dünya Finali son ikiye kalan Endonezya ve Peru takımları arasında oldu. Mücadele sonunda 3-1’lik skorla galip gelen Endonezyalı takım Team Garuda Red Bull Campus Clutch şampiyonu oldu.

Etkinlik kapsamında Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’ne özel olarak bir gösteri maçı da düzenlendi.

VALORANT dünyasının sevilen isimleri Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya, Red Bull takımı FUT Esports VALORANT takımının tam kadrosu, FNATIC takımının Türk oyuncusu Emir Ali "Alfajer" Beder, Cenk "Combatry" Erşahin, Çiğdem "ÇiğdemT" Türk, Enes “2xCIV” Coşkun gibi isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü Türk asıllı VALORANT yayıncısı Tarık Çelik’in de aralarında bulunduğu ekip, karma takımlarda birbirlerine karşı kıyasıya mücadele etti. Gösteri maçının galibi Tarık Çelik’in takımı oldu.



