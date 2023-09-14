Valorant uluslararası üniversite turnuvasının finali İstanbul'da olacak!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:54

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:54

Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 35 ülkede ulusal elemeler devam ederken, ulusal elemeler sonrası gerçekleşecek olan dünya finali bu yıl 23-24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek.

Dünyanın pek çok ülkesinden üniversite takımlarının mücadele edeceği Red Bull Campus Clutch Dünya Finali, Intel NUC, Agon by AOC ve Backforce partnerliklerinde Volkswagen Arena’da yapılacak.

ELEMELER 27 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye heyecanı da devam ediyor. Öğrencilerin en iyi üniversiteli VALORANT takımı olmak için mücadele ettiği organizasyonun Türkiye elemeleri 27 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu yıl 48 farklı bölge elemesinin yapılacağı Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye elemelerinin finali ise binlerce oyun severin katılımıyla İstanbul’da yapılacak.