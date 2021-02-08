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"VATANDAŞ OLARAK VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkilediğini ifade eden Özdemir, "Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor. Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık" şeklinde konuştu.

