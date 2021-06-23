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"MÜSİLAJ PROBLEMİNİ KÖKTEN ÇÖZEBİLECEK BİR PROJE"

Kırmızı Bayrak Teknoloji CEO’suyum. Daha önceki yaptığımız işler mezbahalarda toplanan kanları işleyip aminoasite çevirme.

Bugünkü, şu anki en büyük problem olan müsilaj problemine olan çözüm için bizim aminoasite yaptığımız projeyi uygulamaya çalıştık.

Bizim sistemlerimiz kanın içindeki sıvıyı ayrıştırıp kuru maddesini aldığımız bir teknoloji. Bunu buradaki müsilajda da uyguladık. Sahadan müsilaj toplayıp sistemde çalıştırdığınızda, yüzde 98-99 oranında su içeriği bulunmakta. Bunu ayrıştırıp aslında asıl problemi çıkaran yüzde bir kuru maddeyi ayrıştırdık. Ayrıştırdığımız saf suyu bir daha denize döküyorsunuz. Tamamıyla sistemi denizden çıkarmanıza gerek kalmadan, deniz üstünde gemi üzerinde. Kalan nihai ürün de toz halinde. Bunu da yüzde 60 oranında protein olarak kullanılabilecek bir ürüne çeviriyoruz. Bu da müsilaj problemini kökten çözebilecek bir proje.

Tamamıyla denizin içinde, hiç denizin dışına çıkarmadan, nakliye ödemeden herhangi bir masraf yapmadan denizin içinde çözebileceğiniz en pratik metot.