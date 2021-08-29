<p>Pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal hayat açılmanın başlamasıyla yerini normalleşmeye</p><p>bıraktı. Türkiye’nin güzel şehirlerinden Bilecik pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğini ‘Güzel Geceler’ konserleriyle başlattı.</p><p>Yeni Türkü konseri ile başlayan ‘Güzel Geceler’, Pamela konseriyle sona erdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konserlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal hayat açılmanın başlamasıyla yerini normalleşmeye

bıraktı. Türkiye’nin güzel şehirlerinden Bilecik pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğini ‘Güzel Geceler’ konserleriyle başlattı.

Yeni Türkü konseri ile başlayan ‘Güzel Geceler’, Pamela konseriyle sona erdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konserlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

<p>Covid-19 salgını dolayısıyla gelen kısıtlamaların kalması Türkiye’nin güzel şehirlerinden Bilecik’in de havasını değiştirdi. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güzel Geceler’konserleri Yeni Türkü ile başladı.<br></p>
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Covid-19 salgını dolayısıyla gelen kısıtlamaların kalması Türkiye’nin güzel şehirlerinden Bilecik’in de havasını değiştirdi. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güzel Geceler’konserleri Yeni Türkü ile başladı.

<p>Pelitözü Göleti manzaralı amfitiyatroda sahne alan Yeni Türkü grubunun ardından Türkiye’nin efsanevi gruplarından Moğollar konseriyle seri devam etti. Film müzikleri ve klasik eserlerinden bir seçki sunan Moğollar dinleyicileri mest etti.&nbsp;</p><p>Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay’ın torunuyla sahnede yaptığı danslar da izleyicilerin sempatisini kazandı.</p>
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Pelitözü Göleti manzaralı amfitiyatroda sahne alan Yeni Türkü grubunun ardından Türkiye’nin efsanevi gruplarından Moğollar konseriyle seri devam etti. Film müzikleri ve klasik eserlerinden bir seçki sunan Moğollar dinleyicileri mest etti. 

Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay’ın torunuyla sahnede yaptığı danslar da izleyicilerin sempatisini kazandı.

<p>Fatma Turgut konserine ise özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. Amfitiyatroyu hınca hınç dolduran gençler tüm şarkılara Fatma Turgut’la birlikte eşlik etti. Fatma Turgut’un sahnesinin dekoruna verdiği önem gözlerden kaçmadı.<br></p>
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Fatma Turgut konserine ise özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. Amfitiyatroyu hınca hınç dolduran gençler tüm şarkılara Fatma Turgut’la birlikte eşlik etti. Fatma Turgut’un sahnesinin dekoruna verdiği önem gözlerden kaçmadı.

<p>Güzel Geceler konserleri Pamela konseriyle son buldu. Sahne kostümü ve fit formuyla dikkat çeken Pamela oldukça hareketli bir sahne performansı sergiledi. Pamela’nın enerjik sahnesiyle eğlenen Bilecikliler, yeni konserleri için gün sayıyor…<br></p>
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Güzel Geceler konserleri Pamela konseriyle son buldu. Sahne kostümü ve fit formuyla dikkat çeken Pamela oldukça hareketli bir sahne performansı sergiledi. Pamela’nın enerjik sahnesiyle eğlenen Bilecikliler, yeni konserleri için gün sayıyor…

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