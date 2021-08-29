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Pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal hayat açılmanın başlamasıyla yerini normalleşmeye
bıraktı. Türkiye’nin güzel şehirlerinden Bilecik pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğini ‘Güzel Geceler’ konserleriyle başlattı.
Yeni Türkü konseri ile başlayan ‘Güzel Geceler’, Pamela konseriyle sona erdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konserlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.
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Pelitözü Göleti manzaralı amfitiyatroda sahne alan Yeni Türkü grubunun ardından Türkiye’nin efsanevi gruplarından Moğollar konseriyle seri devam etti. Film müzikleri ve klasik eserlerinden bir seçki sunan Moğollar dinleyicileri mest etti.
Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay’ın torunuyla sahnede yaptığı danslar da izleyicilerin sempatisini kazandı.
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