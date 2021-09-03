Cihat Tamer’in sözleri Ferhan Şensoy'un cenaze törenine damga vurdu: 'Din bağımlısı hükümetlere rağmen...'

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, yaşatmak için büyük mücadele verdiği Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Şensoy’un yakınları ve sanatçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un cenaze töreninde konuşan tiyatrocu Cihat Tamer'in yaptığı konuşma ise törene damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 09:12
Cihat Tamer’in sözleri Ferhan Şensoy'un cenaze törenine damga vurdu: 'Din bağımlısı hükümetlere rağmen...'
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy'un naaşı defnedilmeden önce dün Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Şensoy, yaşatmak için büyük mücadele verdiği Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Şensoy’un yakınları ve sanatçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer, yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

"70 SENEDİR İNADINA TİYATRO YAPIYORUZ"

 “70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor” diyen Tamer, sözlerine şöyle devam etti:


 "Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı. Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir Ağabey'ine, Erol Ağabey'ine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan."


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