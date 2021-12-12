2. el online oto pazarında kasımda en çok satılanlar belli oldu
12 bin 723 satışla Fiat, 7 bin 767 ile Opel, 6 bin 964 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 776 adetle Hyundai, 6 bin 696 satışla BMW, 6 bin 160 adetle Peugeot ve 4 bin 955 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 133 bin 922 adet aracın yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi.
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Kasım ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 109 bin 286 satış gerçekleşti.
VW Passat, 5 bin 485 adetle en çok satılan model olurken, bunu 4 bin 805 adetle Renault Clio, 4 bin 300 adetle Renault Megane, 4 bin 78 adetle Ford Focus, 3 bin 492 adetle Opel Astra, 3 bin 48 adetle Toyota Corolla, 2 bin 980 adetle Renault Fluence, 2 bin 962 adetle Fiat Egea, 2 bin 770 adetle VW Golf ve 2 bin 730 adetle de VW Polo takip etti.
Fiat Doblo, 2 bin 943 adetle kasım ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 629 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 488 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, 1.935 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.727 satışla VW Caddy, 1.392 adetle VW Transporter, 1.122 adetle Ford Transit, 1.121 adetle Renault Kangoo, 883 adetle Peugeot Partner ve 726 adetle de Citroen Berlingo izledi.
Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.
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