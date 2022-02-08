2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Gabaski - Kaleci - Mısır

Finalin yedinci dakikasında Sadio Mane'nin penaltısını kurtaran Gabaski, 120 dakikanın ardından geçilen penaltı vuruşlarında bir kez daha elinden geleni yaptı. Ancak Sarr'ın penaltısını çıkaran Gabaski'nin çabası yeterli olmadı ve Mısır, Senegal'e penaltılarda 4-3 kaybetti.