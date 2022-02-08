2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 13:19
2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Senegal'in zaferiyle noktalanan turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon takımdan dört oyuncu yer aldı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Gabaski - Kaleci - Mısır

Finalin yedinci dakikasında Sadio Mane'nin penaltısını kurtaran Gabaski, 120 dakikanın ardından geçilen penaltı vuruşlarında bir kez daha elinden geleni yaptı. Ancak Sarr'ın penaltısını çıkaran Gabaski'nin çabası yeterli olmadı ve Mısır, Senegal'e penaltılarda 4-3 kaybetti.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Achraf Hakimi - Sağ bek - Fas

Beş maçta iki gol ve bir asist üreten yıldız oyuncu, takım arkadaşı Kylian Mbappe tarafından dünyanın en iyi sağ beki ilan edildi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Kalidou Koulibaly - Stoper - Senegal

Senegal, Koulibaly'nin sahada olduğu beş maçta sadece iki gol yedi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Abdou Diallo - Stoper - Senegal

Alt yaş gruplarında Fransa forması giyen Diallo, Senegal ile ilk maçına 2021'de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde çıktı. Diallo yedi maçta da baştan sona kadar sahada kalırken, Senegal kalesinde yalnızca iki gol gördü.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Saliou Ciss - Sol bek - Senegal

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nancy'de forma giyen Ciss, çeyrek finaldeki Ekvator Ginesi maçında bir asist yaptı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Nicolas Pepe - Sağ kanat - Fildişi Sahili

Arsenal'e transfer olduğundan bu yana beklentileri karşılamakta zorlanan Pepe, AFCON 2021'de ilk 11'de yer aldığı üç maçta iki gol, bir asistle oynadı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Ibrahim Sangare - Orta saha - Fildişi Sahili

2020'de Toulouse'dan PSV'ye transfer olan Sangare, turnuvada sürpriz skor katkısında bulundu. Dört maçta bir gol, bir asistle oynayan başarılı ön libero, Dünya Kupası elemelerinde de Senegal orta sahasının bel kemiğiydi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Moses Simon - Orta saha - Nijerya

Sudan karşısında bir gol, bir asistle yıldızlaşan Simon, Nijerya'nın grup aşamasını kayıpsız geçmesinde önemli rol oynadı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Sofiane Boufal - Sol kanat - Fas

Çeyrek finalde Mısır'a uzatmalar sonunda yenilen Fas turnuvaya veda etse de, beş maçta üç gol atan Boufal sol kanatta ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Vincent Aboubakar - Forvet - Kamerun

Turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan eski Beşiktaşlı, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak Afrika Uluslar Kupası'nda, bir turnuvada en çok gol atan Kamerunlu oyuncu unvanını elde etti.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Hakimi, Aboubakar, Mane...

Sadio Mane - Forvet - Senegal

Şampiyon Senegal'in yıldızı ve sürükleyicisi Mane, turnuvayı yedi maçta üç gol ve iki asistle tamamladı.

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