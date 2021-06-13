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'KAPAK ALMAYA GİTTİM'

Halit Aydoğan, engellilere tekerlikli sandalye almak için topladıkları kapakların yerinde olmadığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çalınan kapaklarla en azından bir engelliye tekerlekli sandalye alınabileceğini ifade eden Aydoğan, “Emek Mahallesi'nden beni çağırdılar. Ben oraya kapakları almaya gittim. Bir araba dolusu kapak doldurdum. 160 kilo civarında bir kapaktı. Getirdim buraya koydum, torunumu çağırdım. Torunumla resmini çektik, torunum gitti. 5 dakika geçmedi yani ben dedim ‘Şu kapakları içeri alayım’ diyordum. Bir baktım ne kapak var, ne bir şey. Bu sokaktan gelmiş değildir bu. O kapaklarla hemen hemen 1 tekerlekli sandalye alma gücüne sahiptim. Ben kapakların gittiğine üzülmüyorum.

Bir engelli kardeşimizin yüzünü güldüremediğim için üzülüyorum. Polise şikayet ettim. İnşallah bulunur, bir engelli kardeşimin yüzü güler” dedi.