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Abreu 1997'de Diego Armando Maradona'nın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük isimlerine karşı oynadı. Uruguay'ı iki Dünya Kupası'nda temsil etti ve ülkesinin 2011 Copa America şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.

