<p>Ntv Spor'un haberine göre futbol tarihinin en fazla farklı kulübünde forma giyen ismi Sebastian Abreu 'El Loco', 44 yaşında emekli oldu.<br></p>
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Ntv Spor'un haberine göre futbol tarihinin en fazla farklı kulübünde forma giyen ismi Sebastian Abreu 'El Loco', 44 yaşında emekli oldu.

<p>Yeşil sahalara veda etmek için doğru zaman olduğu belirten Abreu, "Perde 26 yıl sonra kapanıyor" dedi.<br></p>
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Yeşil sahalara veda etmek için doğru zaman olduğu belirten Abreu, "Perde 26 yıl sonra kapanıyor" dedi.

<p>Uruguaylı forvet, Mart ayında kariyerinin 31. kulübü Sud America'ya imza atmıştı.</p>
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Uruguaylı forvet, Mart ayında kariyerinin 31. kulübü Sud America'ya imza atmıştı.

<p>Uruguay, Arjantin, İspanya, Brezilya, Meksika, İsrail, Yunanistan, Paraguay, Ekvador, Şili ve El Salvador dahil 11 farklı ülkede forma giyen Abreu, 26 yıllık futbol kariyeri boyunca 851 maçta 432 gol kaydetti.<br></p>
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Uruguay, Arjantin, İspanya, Brezilya, Meksika, İsrail, Yunanistan, Paraguay, Ekvador, Şili ve El Salvador dahil 11 farklı ülkede forma giyen Abreu, 26 yıllık futbol kariyeri boyunca 851 maçta 432 gol kaydetti.

<p>Abreu 1997'de Diego Armando Maradona'nın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük isimlerine karşı oynadı. Uruguay'ı iki Dünya Kupası'nda temsil etti ve ülkesinin 2011 Copa America şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.<br></p>
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Abreu 1997'de Diego Armando Maradona'nın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük isimlerine karşı oynadı. Uruguay'ı iki Dünya Kupası'nda temsil etti ve ülkesinin 2011 Copa America şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.

<p>Abreu, Uruguay formasıyla çıktığı 70 maçta 26 gol kaydetti ve emekliliğinin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor.<br></p>
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Abreu, Uruguay formasıyla çıktığı 70 maçta 26 gol kaydetti ve emekliliğinin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor.

<p>Abreu'nun forma giydiği kulüpler ise şöyle:</p><p>Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America</p>
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Abreu'nun forma giydiği kulüpler ise şöyle:

Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America

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