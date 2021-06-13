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Abreu'nun forma giydiği kulüpler ise şöyle:
Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America
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