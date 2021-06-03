A Milli Takım'da maça Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Kenan, Ozan, Yusuf, Hakan ve Burak Yılmaz başladı. Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, beşinci dakikada kazanılan serbest vuruşta gole yaklaşırken Merih’in kafa vuruşu auta gitti. Etkili oyununa devam eden milliler, 16. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Yusuf Yazıcı’nın savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz’ın sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Celeadnic çıkardı.
İlk yarıdaki baskılı oyununa rağmen golü bulamayan A Milli Takım, 29. dakikada golü az farkla kaçırdı. Yusuf Yazıcı’nın yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu Merih Demiral’la buluştursa da top az farkla auta çıktı. İlk yarıda iki kez etkili gelen Moldova, golü bulamazken A Milli Takım da fileleri havalandıramadı devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarının başında Çağlar ve Ozan kenara gelirken iki oyuncunun yerine Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan dahil oldu. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren milli takım, 58. Dakikada Hakan’ın savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz’ın ayağından golü buldu. Golden iki dakika sonra Yusuf’un sol kanattan çevirdiği topu ağlarla buluşturan Kenan Karaman’ın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
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