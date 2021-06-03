<p>Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçına çıkan Türkiye, Almanya’da oynanan maçta Moldova’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada goller Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder’den geldi.<br></p>
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Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçına çıkan Türkiye, Almanya’da oynanan maçta Moldova’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada goller Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder’den geldi.

<p>A Milli Takım'da maça Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Kenan, Ozan, Yusuf, Hakan ve Burak Yılmaz başladı. &nbsp;Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, beşinci dakikada kazanılan serbest vuruşta gole yaklaşırken Merih’in kafa vuruşu auta gitti. Etkili oyununa devam eden milliler, 16. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Yusuf Yazıcı’nın savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz’ın sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Celeadnic çıkardı.&nbsp;<br></p>
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A Milli Takım'da maça Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Kenan, Ozan, Yusuf, Hakan ve Burak Yılmaz başladı.  Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, beşinci dakikada kazanılan serbest vuruşta gole yaklaşırken Merih’in kafa vuruşu auta gitti. Etkili oyununa devam eden milliler, 16. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Yusuf Yazıcı’nın savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz’ın sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Celeadnic çıkardı. 

<p>İlk yarıdaki baskılı oyununa rağmen golü bulamayan A Milli Takım, 29. dakikada golü az farkla kaçırdı. Yusuf Yazıcı’nın yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu Merih Demiral’la buluştursa da top az farkla auta çıktı. İlk yarıda iki kez etkili gelen Moldova, golü bulamazken A Milli Takım da fileleri havalandıramadı devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.<br></p>
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İlk yarıdaki baskılı oyununa rağmen golü bulamayan A Milli Takım, 29. dakikada golü az farkla kaçırdı. Yusuf Yazıcı’nın yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu Merih Demiral’la buluştursa da top az farkla auta çıktı. İlk yarıda iki kez etkili gelen Moldova, golü bulamazken A Milli Takım da fileleri havalandıramadı devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.

<p>İkinci yarının başında Çağlar ve Ozan kenara gelirken iki oyuncunun yerine Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan dahil oldu. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren milli takım, 58. Dakikada Hakan’ın savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz’ın ayağından golü buldu. Golden iki dakika sonra Yusuf’un sol kanattan çevirdiği topu ağlarla buluşturan Kenan Karaman’ın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.&nbsp;<br></p>
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İkinci yarının başında Çağlar ve Ozan kenara gelirken iki oyuncunun yerine Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan dahil oldu. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren milli takım, 58. Dakikada Hakan’ın savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz’ın ayağından golü buldu. Golden iki dakika sonra Yusuf’un sol kanattan çevirdiği topu ağlarla buluşturan Kenan Karaman’ın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 

<p>68. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı kenara gelirken, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü oyuna dahil oldu. Maçın 77. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkarttı.<br></p>
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68. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı kenara gelirken, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü oyuna dahil oldu. Maçın 77. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkarttı.

<p>Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 sona erdi. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçlarını tamamlayan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında 11 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak.</p>
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Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 sona erdi. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçlarını tamamlayan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında 11 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak.

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