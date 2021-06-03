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İkinci yarının başında Çağlar ve Ozan kenara gelirken iki oyuncunun yerine Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan dahil oldu. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren milli takım, 58. Dakikada Hakan’ın savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz’ın ayağından golü buldu. Golden iki dakika sonra Yusuf’un sol kanattan çevirdiği topu ağlarla buluşturan Kenan Karaman’ın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

