ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 10:08
ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın işgali için askeri harekat emrini verdi.

ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

Putin'in açılmasınının hem öncesinde hem sonrasında askeri hareketlilik görüldü.

ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

ABD merkezli Maxar Tecnologies şirketi, Rus ordusuna ait görüntüleri paylaştı. 

ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

Maxar, askeri gerilim sırasında daha önce de Rus birliklerinin görüntülerini paylaşmıştı.

ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

Görüntülerde çok sayıda askeri birliğin hareket halinde olduğu görülüyor. 

ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!
ABD'li şirket uydu görüntülerini yayınladı: İşte Rus birliklerinin son görüntüsü!

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