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Aynı sokakta yaşayan Fehime Yeşilbudak, Suzan H.’nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.



Suzan H.’nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

