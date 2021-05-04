5
Aynı sokakta yaşayan Fehime Yeşilbudak, Suzan H.’nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.
Suzan H.’nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.
Video Haberler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı