Adem Ljajic transferi hakkında Partizan'dan açıklama geldi

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 13:45
<p>Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in Partizan'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak Sırp kulübünden açıklama geldi.&nbsp;</p>

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in Partizan'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak Sırp kulübünden açıklama geldi. 

<p>Partizan Sportif Direktörü Ivica Iliev, Adem Ljajic hakkında açıklama yaptı.&nbsp;</p>

Partizan Sportif Direktörü Ivica Iliev, Adem Ljajic hakkında açıklama yaptı. 

<p>Ivica Iliev, "Adem Ljajic, Partizan ve Milli takım için büyük katkılar yapan olağanüstü bir oyuncu. Avrupa seviyesindeki bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Ljajic'in transferi gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Ivica Iliev, "Adem Ljajic, Partizan ve Milli takım için büyük katkılar yapan olağanüstü bir oyuncu. Avrupa seviyesindeki bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Ljajic'in transferi gerçekçi değil." ifadelerini kullandı. 

<p>Partizan'da 2008-2010 yılları arasında forma giyen Ljajic, daha sonra sırasıyla Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.&nbsp;</p>

Partizan'da 2008-2010 yılları arasında forma giyen Ljajic, daha sonra sırasıyla Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi. 

<p>2019'da Beşiktaş'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı.</p>

2019'da Beşiktaş'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler