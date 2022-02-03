Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 09:37
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'yu 3-1 yenen Senegal, adını finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında Burkina Faso ile Senegal karşılaştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. 70. dakikada Abdou Diallo, 76. dakikada Cheikh Bamba Dieng ve 87. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden Senegal, final biletini alan ilk takım oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Burkina Faso'nun tek golünü 82. dakikada Ibrahim Blati Toure kaydetti.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Senegal forması giyen Cheikhou Kouyate, 29. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Aytemiz Alanyasporlu Famara Diedhiou maça ilk 11'de başlarken, Yukatel Kayserisporlu Mame Thiam yedek kulübesinde görev bekledi.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak​​​​​​​.


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