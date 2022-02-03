Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. 70. dakikada Abdou Diallo, 76. dakikada Cheikh Bamba Dieng ve 87. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden Senegal, final biletini alan ilk takım oldu.