Yunan futbolcu Alexandros Lampis, sahada hayatını kaybetti
Yunanistan'da 2.Lig'de Illioupoli'de oynayan Alexandros Lampis, sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Yunanistan 2. Futbol Ligi takımlarından Ilioupoli’de forma giyen 22 yaşındaki Alexandros Lampis, Ermionida ile yapılan maçın 5. dakikasında sahada kalp krizi geçirdi.
Bir anda yere yığılan genç futbolcuya oyun alanında bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti ancak tüm müdahalelere kurtarılamadı.
Genç futbolcunun acılı ailesi, ambulansın geç geldiğini ve stat içerisinde defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren bir tıbbi cihaz) olmadığı için evlatlarını kaybettiklerini belirterek, dava sürecine gideceklerini açıkladılar.
Öte yandan Alexandros Lampis için Yunan futbol takımları taziye mesajları yayınladılar.
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