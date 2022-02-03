Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin, Inter Miami'ye transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin'in yeni takımı belli oldu. ABD'li futbolcu, ülkesinin Inter Miami takımına transfer oldu.
Galatasaray'dan ayrılan ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin kariyerine ülkesinde devam edecek. Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Yedlin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı, 2026 yılı için de opsiyonu olduğu belirtildi.
Official: Welcome, DeAndre Yedlin ????#InterMiamiCF has signed @USMNT fullback @yedlinny with the No. 1 Allocation Ranking.https://t.co/oYcIvhMJET— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 2, 2022
Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a katılan DeAndre Yedlin burada 36 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Yedlin kariyerinde daha önce Seattle Sounders, Tottenham, Sunderland ve Newcastle United takımlarında forma giydi.
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