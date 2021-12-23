Ailesiyle 2 metrekarelik depoda yaşıyor: Etrafta fareler dolaşıyor, kızımın omzunda yara çıktı

'YİYECEK EKMEKLERİ BİLE YOK'

Kayalar ailesini gördüğü günden beri yardım etmeye çalışan Mert Gündüz de aileyi işten eve giderken gördüğünü belirterek "Bir insan olarak içim sızladı. Gelip, bakmak istedim. Gerçekten içler acısı bir durum. Kendi çocukları var. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz buraya geldiğimizde zaten fareler de geçiyordu. Yiyecek ekmekleri bile yok. Dünden beri buraya geliyoruz. Bizim ricamız; devletimiz olsun, hayırseverler olsun, Mustafa çalışmak istiyor, iş istiyor ve bir ev istiyor. Çünkü kendi ailesinden ayrılmak istemiyor. İnşallah, bir yardım eden olur. Elimizden geldiğince yapıyoruz ama inşallah bir hayırsever destek olursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Kayalar ailesine bu gece kalacak bir yer ayarlamaya çalıştıklarını belirten Gündüz, "Ben de yakınlarımla birlikte bir apart ya da otel ayarlamaya çalışıyoruz. En azından bu gece sıcakta geçirmeleri için. İnşallah hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çünkü bizim de yapabileceklerimiz kısıtlı" dedi.