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Ankete göre, seçmenin yüzde 57'si Türkiye'de mafyatik kişiler, gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor. Seçmenin yüzde 61'i mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığı fikrini beyan etti. Bu oran yüzde 85 ile en çok İYİ Parti tabanında ölçüldü.

