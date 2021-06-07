<p>Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından dikkat çeken bir anket sonucunu paylaştı.</p><p>"Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021" başlıklı ankette, mafyatik gruplara ilişkin yöneltilen sorulara verilen yanıtlar yer aldı.</p>
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Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından dikkat çeken bir anket sonucunu paylaştı.

"Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021" başlıklı ankette, mafyatik gruplara ilişkin yöneltilen sorulara verilen yanıtlar yer aldı.

<p>Ankete göre, seçmenin yüzde 57'si Türkiye'de mafyatik kişiler, gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor. Seçmenin yüzde 61'i mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığı fikrini beyan etti. Bu oran yüzde 85 ile en çok İYİ Parti tabanında ölçüldü.&nbsp;<br></p>
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Ankete göre, seçmenin yüzde 57'si Türkiye'de mafyatik kişiler, gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor. Seçmenin yüzde 61'i mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığı fikrini beyan etti. Bu oran yüzde 85 ile en çok İYİ Parti tabanında ölçüldü. 

<p>AKP seçmeninin ise yüzde 44,7'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını söyledi.</p>
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AKP seçmeninin ise yüzde 44,7'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını söyledi.

<p>Halkın yüzde 34'ü mafya ve suç örgütleriyle etkili mücadele edildiğini düşünüyor. Öte yandan yüzde 47'si de etkili mücadele edilmediğini söyledi. Etkin mücadele edilmediğini düşünenlerin AKP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 23,6.<br></p>
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Halkın yüzde 34'ü mafya ve suç örgütleriyle etkili mücadele edildiğini düşünüyor. Öte yandan yüzde 47'si de etkili mücadele edilmediğini söyledi. Etkin mücadele edilmediğini düşünenlerin AKP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 23,6.

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