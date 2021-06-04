RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREV YAPIŞ TARZI BEĞENİLMİYOR
Türkiye Monitörü Mayıs 2021 araştırmasında, katılımcılara Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz? sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 48,4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, yüzde 32’si onayladığı yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 19,7’si ise kararsızım cevabını verdi.
AKP seçmeninin %67,8’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 35,3’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.
TÜRKİYE KÖTÜYE GİDİYOR
Araştırmaya katılanlara Türkiye iyiye doğru mu gidiyor yoksa kötüye doğru mu gidiyor? sorusu yöneltildi. Türkiye kötüye gidiyor cevabını verenlerin oranı yüzde 62,7 iken iyiye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 18,7 oldu. Türkiye’nin aynı olduğu cevabını verenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.
AKP'DEN MEMNUNİYETSİZLİK YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE
Araştırmada, ‘AK Parti Türkiye’yi nasıl yönetiyor?’ sorusuna katılımcıların yüzde 52’si kötü yönetiyor yanıtını verirken, AKP'nin Türkiye’yi iyi yönettiği görüşüne sahip olanların oranı ise yüzde 25,3 seviyesinde kaldı. Aynı soruya yanıt veren MHP seçmeninin yüzde 39,2’si AKP'nin Türkiye’yi kötü yönettiğini düşünüyor. MHP seçmeninin sadece yüzde 26,4’ü AKP'nin iyi yönettiği görüşünü savunuyor.
‘BU PAZAR BİR SEÇİM OLSA?’
Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 15,5’i ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti.
Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 41,4 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,9 oldu.
Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 32,3 ile AKP ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 9,1 oldu.
Mayıs ayının son haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 26,3 ile CHP oldu. Millet ittifakının diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 13 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu.
Araştırmada, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,5, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,7 ve Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,3 oldu.
SEÇMEN PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İSTİYOR
Türkiye Monitörü Mayıs 2021 araştırmasında, katılımcılara aynı referandum bugün tekrar yapılsa, parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemini mi tercih edersiniz? sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 54,5’i parlamenter sistemini tercih ettiğini belirtirken, yüzde 27,1’i başkanlık sistemini tercih edeceğim yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 18,4’ü ise kararsızım seçeneğini işaretledi.
Araştırmada, sadece AKP seçmeninin yüzde 50’sinden fazlası başkanlık sisteminde kalmak istediğini belirtmesi dikkat çeken bir unsur oldu. AKP seçmeninin %50,6’sı Başkanlık Sistemini tercih ederken bu oran Cumhur İttifakı’nın bir diğer unsuru olan MHP’de yüzde 33,3’e geriliyor.
SEÇMENDE BİRİNCİ GÜNDEM İŞSİZLİK
Türkiye Monitörü Mayıs 2021 raporunda, katılımcılara Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız öncelikle hangi alanlarda çalışma yapardınız? sorusuna katılımcıların yüzde 67,4’ü ‘İşsizliğin Çözümü’ yanıtını verirken; yüzde 64,4 ile ‘Ekonominin İyileştirilmesi’ ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 59,4 ile ‘Hayat Pahalılığı’ tanıtı takip etti.
EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI
Türkiye Monitörü Mayıs 2021 araştırmasında, katılımcılara Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu sizce nedir? diye soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 35,3’ü Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu ‘hayat pahalılığı’ yanıtını verdi. İkinci sırada ise, yüzde 29,3 ile ‘işsizlik’ gelirken, onu yüzde 17,9 ile ‘enflasyon’ yanıtı takip etti.
RUHSAR PEKCAN OLAYI SORUŞTURULSUN
Araştırmada, katılımcılara Cumhuriyet Halk Partisi, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görevde kaldığı dönemde eşi ve kendisine ait olan şirketten dezenfektan alımı yapmasıyla ilgili olarak soruşturma komisyonu kurulması için Meclis’e önergede bulundu. Siz Milletvekili olsaydınız bu önergeyle ilgili nasıl oy kullanırdınız? sorusuna katılımcıların yüzde 87,2’si soruşturma yapılması yönünde oy kullanırdım cevabını verdi. Soruşturma yapılmaması yönünde oy kullanırdım diyenlerin oranı ise yüzde 12,8 seviyesinde kaldı.
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