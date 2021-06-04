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‘BU PAZAR BİR SEÇİM OLSA?’

Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 15,5’i ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti.

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 41,4 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,9 oldu.

Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 32,3 ile AKP ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 9,1 oldu.

Mayıs ayının son haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 26,3 ile CHP oldu. Millet ittifakının diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 13 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu.

Araştırmada, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,5, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,7 ve Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,3 oldu.