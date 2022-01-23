İki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı, sosyal medyada gündem oldu
Artvin’de bir kedi acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek istiyor. Kedinin ilgi çeken bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi, her acıktığında,
aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu
sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor.
Cadde üzerinde restoranda işleten Erol Atasert, yavru iken
bulduğu kediye ‘Rıfkı' ismini takarak beslemeye başladı. Zamanla restorana
alışan kedi, cadde üzerinde dolaşıyor acıktığı zaman ise restorana giderek
ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.
Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren
kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra
tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden restorana giderek
aynı hareketi yapıyor.
İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayıramadı. Biz de ‘Rıfkı' ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benimde kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onlarında bir canı var” ifadelerini kullandı.
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