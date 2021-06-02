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Kalabalık adına konuşan TMMOB Eskişehir İl Sekreteri Neşet Aykanat, "Başta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz bizim çocuklarımız. Onlara sözümüz var, onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemiz sürecek" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık, Ali İsmail Korkmaz'ın kaldırıma konulan fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dağıldı.
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