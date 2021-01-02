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Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilerine doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, Türkiye’deki 447 kuş türünden 123’ünü misafir ediyor. Aliağa Kuş Cennetini kendilerine adeta ev edinen yüzlerce kuş Aliağa’nın doğal güzelliklerini sergiliyor.