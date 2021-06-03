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Geçen hafta İstanbul'daki TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelen iki İzmir ekibinden Altay'ın 1-0'lık galibiyetle adını Süper Lig'e yazdırmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Alsancak Stadı Altay'ındır" tezahüratları yaparken, Altınordu yönetimi, "İzmir Alsancak Stadı" vurgusunu ön plana çıkarıyor.
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Son olarak Altaylı taraftarlar şampiyonluk sonrası stadın çatısına dev bir Altay bayrağı asarken, Altaylı bazı fanatiklerin şampiyonluk kutlamalarında Alsancak'taki Sait Altınordu Heykeli'ne zarar verdiği iddia edildi. Heykelin üzerinde yer alan Altınordu armasının meşale yakılarak kullanılmaz hale getirildiği ileri sürüldü.
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