<p>Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz transfer yapmayan Altay'ın forvet Umut Nayir'le ilgilendiği iddia edildi.<br></p>
1

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz transfer yapmayan Altay'ın forvet Umut Nayir'le ilgilendiği iddia edildi.

<p>Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.&nbsp;<br></p>
2

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. 

<p>Altay'ın yanı sıra Süper Lig'den Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor'un da Umut Nayir'i transfer etmek istediği kaydedildi.<br></p>
3

Altay'ın yanı sıra Süper Lig'den Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor'un da Umut Nayir'i transfer etmek istediği kaydedildi.

<p>Altyapısından yetiştiği Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi.</p>
4

Altyapısından yetiştiği Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi.

<p>Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.<br></p>
5

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

<p>Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut Nayir transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.</p>
6

Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut Nayir transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.

Video Haberler