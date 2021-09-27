Altaylı Kappel: Beşiktaş'ın Ajax karşısında şansı sıfır

Siyah beyazlıların yıldızı yaptığı açıklamada Ajax'ın ilk golü attıktan sonra Beşiktaş'ın üstüne kabus gibi çökeceğini ifade ederek; "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Zayıf bir takım değil ancak çok fazla eksikleri var. Bu kadar sakat oyuncunun olduğu yerde kazanmaları zor." dedi.