Altaylı Kappel: Beşiktaş'ın Ajax karşısında şansı sıfır
Siyah beyazlıların yıldızı yaptığı açıklamada Ajax'ın ilk golü attıktan sonra Beşiktaş'ın üstüne kabus gibi çökeceğini ifade ederek; "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Zayıf bir takım değil ancak çok fazla eksikleri var. Bu kadar sakat oyuncunun olduğu yerde kazanmaları zor." dedi.
Türkiye'de yaşayan ve futbol oynayan bir Hollandalı olarak tuttuğu takıma destek veren Kappel; "Umarım Ajax kazanır. Sadece Ajax taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi maçlarında takım arkadaşlarım bana gelir ve hep iddiaya gireriz. Türkiye'ye karşı Hollanda'da da durum aynı. Takımım adına tezahürat yapmaktan korkmuyorum. Amsterdam'lıyım. Umarım Ajax kazanır ve olabildiğince ilerlerler. Ajax karşısında Beşiktaş'ın şansı yok yok. Bence Ajax onlar için fazla iyi." cümleleriyle sözlerini tamamladı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor