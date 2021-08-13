Altın, geçen hafta cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Fed’den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı.
ONS ALTIN FİYATI
Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın, perşembe gün 1.750 dolar civarında işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle tarım dışı istihdam verisi sonrasında kayıplarını sınırlandırabilmişti. Fakat Dolar/TL ’nin de düşüşe geçmesi ve küresel altın fiyatlarında yaşanan son kayıplarla beraber gram altın 5 Mayıs’tan bu yana ilk defa 480 TL’nin altını görmüştü. Gram altın, dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 483 TL civarında bulunuyor.
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