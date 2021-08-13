<p>Altın, geçen hafta beklenenden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında sert bir gerileme kaydederken bu haftayı da düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL'deki gerilemeyle düştü.</p>
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Altın, geçen hafta beklenenden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında sert bir gerileme kaydederken bu haftayı da düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL'deki gerilemeyle düştü.

<p>Altın, ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler sonrasında art arda ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşü takip ederek hafif bir gerileme kaydetti.</p>
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Altın, ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler sonrasında art arda ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşü takip ederek hafif bir gerileme kaydetti.

<p>ABD’de enflasyonun beklentilerle paralel gerçekleşmesi Fed’in varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili endişeleri kırarken altın piyasaları da para politikasının erken sıkılaşabileceğine yönelik baskıların azalmasından destek bulmuştu.</p>
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ABD’de enflasyonun beklentilerle paralel gerçekleşmesi Fed’in varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili endişeleri kırarken altın piyasaları da para politikasının erken sıkılaşabileceğine yönelik baskıların azalmasından destek bulmuştu.

<p>Altın, geçen hafta cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Fed’den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı.</p>
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Altın, geçen hafta cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Fed’den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı.

<h3>ONS ALTIN FİYATI</h3><p>Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.</p><p>Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın, perşembe gün 1.750 dolar civarında işlem görüyor.</p>
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ONS ALTIN FİYATI

Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın, perşembe gün 1.750 dolar civarında işlem görüyor.

<h3>GRAM ALTIN FİYATI</h3><p>Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle tarım dışı istihdam verisi sonrasında kayıplarını sınırlandırabilmişti. Fakat Dolar/TL ’nin de düşüşe geçmesi ve küresel altın fiyatlarında yaşanan son kayıplarla beraber gram altın 5 Mayıs’tan bu yana ilk defa 480 TL’nin altını görmüştü. Gram altın, dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 483 TL civarında bulunuyor.</p>
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GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle tarım dışı istihdam verisi sonrasında kayıplarını sınırlandırabilmişti. Fakat Dolar/TL ’nin de düşüşe geçmesi ve küresel altın fiyatlarında yaşanan son kayıplarla beraber gram altın 5 Mayıs’tan bu yana ilk defa 480 TL’nin altını görmüştü. Gram altın, dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 483 TL civarında bulunuyor.

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