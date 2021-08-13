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ONS ALTIN FİYATI

Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın, perşembe gün 1.750 dolar civarında işlem görüyor.