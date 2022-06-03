Altınordu'nun eski oyuncuları Süper Lig'e çıktı

1'inci Lig'de şampiyon Ankaragücü'nde görev alan Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu ve Murat Uçar ile sezonu 2'nci sırada tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giyen Serkan Göksu, Emre Nefiz ve Atakan Üner'in ardından dün Kocaeli'de oynanan Play-Off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da oynayan eski Altınordulu 5 futbolcu aynı sevince ortak oldu.