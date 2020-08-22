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Tarihi batıkların yanı sıra, son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.