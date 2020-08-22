Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler,
dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalıyor. Gazipaşa'dan Kaş
ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası, su altı tutkunlarına ev
sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına sezonda günlük bine yakın dalış yapılıyor.
Kimi zaman bu sayı daha da artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren
60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları
düzenliyor.
Tarihi batıkların yanı sıra, son dönemde dalış turizmi için
batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada
fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan
dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların
avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.
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