Manisa'nın Seyitli Mahallesi'ndeki caminin yapımında
kullanılan taşların, 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Aigai Antik
Kenti'ndeki Athena Tapınağı'na ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından,
mahallede 69 yıl önce yapılan 3 köprünün de yine antik kentten alınan taşlarla
inşa edildiği tespit edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında devam eden
kazılarda, bundan 3 yıl önce Aigai Antik Kenti'ndeki bilgelik tanrıçası olarak
bilinen Athena Tapınağı'ndaki taşların sökülerek, taşındığı fark edildi. Antik
kente yakın yerleşim yerlerini mercek altına alan heyet, incelemelerinin
ardından tapınak taşlarının 8 kilometre mesafedeki Seyitli Mahallesi camisinin
inşaatında kullanıldığını belirledi.
Aralıksız süren çalışmalar 69 yıllık bir gerçeği daha ortaya
çıkardı. Caminin ardından, mahalle içerisinde ve girişinde bulunan, 1951
yılında inşa edilmiş 3 köprünün de tamamen Aigai Antik Kenti'nden taşınan taşlarla
yapıldığı tespit edildi. Köprülerin Aigai Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık
olarak 2 bin yıllık tiyatro binası girişindeki kemer taşlarından inşa edildiği
belirlendi.
Cami ve köprünün inşasında çalışan İsmail Gürler (84), taşları,
antik kentten eşek ve deve yardımıyla taşıdıklarını söyledi. Gürler, "1953
yılında tüm köylü el birliğiyle camimizi yaptık. Taşları antik kentten eşek ve
develer yardımıyla getirdik. Hemen hemen tüm köylü 10'ar defa eşeklerle taş
getirdik" diye konuştu.
Mehmet Tosun (82) ise babasına ait deveyle taşları
taşıdıklarını söyledi. Tosun, şöyle devam etti:
"Köseler Mahallesi'ndeki tarihi antik kentten, köylüler
olarak, el birliği ile deve ve eşeklerin yardımıyla taşları getirdik. Tüm köylü
getirdi. Benim babamın devesi vardı. Devesiyle oradan taş getirdik. Zor oldu
ama getirdik. Caminin yanı sıra köprü de yaptık. Köprüden geçerek, köyün
mezarlığına gidiyoruz."
Doç.
Dr. Sezgin, "Maalesef antik kentlerin kaderi taş ocağı olarak kullanılmak.
Aigai Antik Kenti de Yuntdağı'nın en önemli taş ocaklarından biri haline
getirilmiş. Özellikle 1900'lü yılların başı ile koruma başlayana kadar yaklaşık
80 yıl boyunca, çevredeki bütün köylerin taş ihtiyacı Aigai'den karşılanmış. Şu
an bulunduğumuz Seyitli Mahallesi'ndeki cami 1953 yılında, köprüler ise 1951
yılında yapılmış. Yani 1950'li yıllarda Aigai'den çok yoğun bir taş alımı
gerçekleştirilmiş. Özellikle camide kullanılan taşların biz, Athena
Tapınağı'ndan götürüldüğünü tespit ettik.
Köprülerdeki
taşlar ise kemer taşı olduğu için antik kentteki kemerli yapılardan sökülmüş.
Bunların da en önemlisi tiyatrodaki vomitorium girişindeki kemer taşları
alınmış, numaralandırılarak getirilip, burada kullanılmış. İlginç olan
köprüdeki taşlardan birinde 1901 tarihi var. Demek ki ilk 1901 yılında
yapılıyor.
. 1951 yılında ya tadilat geçiriyor ya da genişletiliyor.
Yani 1951 ile 1953 yılları arasında burada yoğun bir yapılanma olduğunu
görüyoruz. Şimdi önemli olan nokta şu. Bu taşlar gittikleri yerlerde de güzel
görünüyor. Artık bunları almak tabi ki de söz konusu değil ama önemli olan
bunları da iyi bir şekilde koruyabilmek. Düşündüğümüzde 1951 tarihi de oldukça
eski bir tarih olmaya başladı. Bence önemli olan bunları bulunduğu yerde doğru
bir şekilde korumak. Birazda esprili bir şekilde anlatıyorum. Caminin taşları
sonuçta kutsal bir yapıdan gidiyor. Kutsal bir yapıdan kutsal bir yapıya
gitmiş, zaten çok da bir şey değişmemiş. Taşlar içerik olarak doğru yerde
duruyor" diye konuştu.
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