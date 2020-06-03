<p><p class="MsoNormal">ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan modeller...<o:p></o:p></p><br></p>
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan modeller...


<p><p class="MsoNormal">Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.<o:p></o:p></p><br></p>
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Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.


<p><p class="MsoNormal">Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.<o:p></o:p></p><br></p>
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Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.


<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 11&nbsp;</span><br></p>
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iPhone 11 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 11 Pro&nbsp;</span><br></p>
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iPhone 11 Pro 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 11 Pro Max&nbsp;&nbsp;</span><br></p>
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iPhone 11 Pro Max  

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone XS&nbsp;</span><br></p>
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iPhone XS 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone XS Max&nbsp;</span><br></p>
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iPhone XS Max 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone XR&nbsp;</span><br></p>
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iPhone XR 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone X&nbsp;</span><br></p>
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iPhone X 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 8 Plus&nbsp;</span><br></p>
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iPhone 8 Plus 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 8&nbsp;</span><br></p>
12

iPhone 8 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 7 Plus&nbsp;</span><br></p>
13

iPhone 7 Plus 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 7&nbsp;</span><br></p>
14

iPhone 7 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 6S Plus&nbsp;</span><br></p>
15

iPhone 6S Plus 

<p><span style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px; background-color: rgb(243, 243, 243);">iPhone 6S</span><br></p>
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iPhone 6S

<p><p class="MsoNormal">Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.<o:p></o:p></p><br></p>
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.


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