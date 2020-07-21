Günümüzde araç sahibi olmak önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu önemli ihtiyaç, aylık ve yıllık olmak üzere sabit giderleri ve aniden ortaya çıkan masrafları da beraberinde getiriyor. Ancak alınacak bazı küçük önlemler hem masrafların azalmasına ve hem de bütçeden tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. İşte araç masraflarını azaltacak 6 öneri...
Araç bakımını zamanında yapmak
Hem aracın performansı, kullanım ömrü hem de sürüş güvenliği ve yasal açıdan düzenli bakım yaptırmak bir zorunluluktur. Araç ile ilgili tüm bakım ve onarım işlemlerini yetkili servisler aracılığıyla geciktirmeden zamanında yapmak, ansızın oluşabilecek birçok masrafın önüne geçilmesi mümkün kılıyor.
Klimayı doğru kullanmak
Araç sıcaklığını ideal seviyeye getiren klimalar, hem sürücü hem de yolcular için oldukça önemlidir. Yaz aylarında aracı kullanmadan önce ya da araca biner binmez camlar açılmalı, aracın içindeki sıcak havanın dışarı atılması sağlanmalıdır. Ayrıca araç yüksek devirde sürüş halindeyken klima devreye sokulmamalı, düşük hızdayken klima çalıştırılmalı.
Gereksiz yüklerden kurtulmak
Bagajda yangın söndürme tüpü ve onarım ekipmanları gibi önemli materyallere dışında aracın yükünü dolayısıyla da yakıt masraflarını artıracak tüm ihtiyaç olmayan yükler kontrol edilmelidir. İhtiyaç dahilinde olmayan gereksiz yüklerden kurtulmanın yüzde 25’e varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı unutulmamalı.
Modüler kasko yaptırmak
Araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan modüler kasko sigortası, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.
Modüler kasko sigortasının sağladığı bu avantajlar araç sahiplerine maddi anlamda önemli oranda kazanç ve tasarruf imkanı sunuyor.
Video Haberler
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı