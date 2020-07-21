1

Günümüzde araç sahibi olmak önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu önemli ihtiyaç, aylık ve yıllık olmak üzere sabit giderleri ve aniden ortaya çıkan masrafları da beraberinde getiriyor. Ancak alınacak bazı küçük önlemler hem masrafların azalmasına ve hem de bütçeden tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. İşte araç masraflarını azaltacak 6 öneri...