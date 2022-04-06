Arda Güler Galatasaray maçında gol atarsa tarihe geçecek

Spor Toto Süper Lig'de aldığı süreye göre dakika başına en sık gol katkısı sağlayan ve Fenerbahçe forması ile gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler, forma şansı bulması halinde Galatasaray derbisinde bir kez daha tarihe geçme fırsatı yakalayacak.