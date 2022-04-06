Arda Güler Galatasaray maçında gol atarsa tarihe geçecek
Son olarak Yukatel Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asistle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.
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